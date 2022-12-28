美國官員周二表示，中國的疫情數據「缺乏透明度」，美國政府可能對來自中國的旅客實施新的新冠防疫措施。

過去24小時內，日本、印度和馬來西亞已經宣布，由於中國疫情急升，對於從中國入境的旅客將收緊檢疫規定。

日本宣布將要求來自中國的旅客在抵達時進行新冠病毒檢測。馬來西亞則對從中國入境的旅客額外採取追蹤與監控措施。

美國官員表示，國際社會越來越擔心中國的染疫人數持續暴增，以及該國公布的數據缺乏透明度，包括與病毒基因組序列相關的數據。

在這個人口達14億的國家，新冠病毒的傳播已經失控，中國一些醫院與殯儀館的量能已經不堪負荷，但官方統計數據卻顯示在截至本周一的7天內，只有一人死於新冠病毒。與全球其他人口較少的國家剛解封時的經驗相比，中國這些官方數字顯得特別異常。

中國政府周一向全面開啟邊境邁出重要的一步，宣布自明年1月8日起，將不再要求入境旅客進行全員核酸與集中隔離，並將有序恢復中國公民出境旅遊。基本上，中國的國門從2020年疫情剛爆發以來就關閉到現在。