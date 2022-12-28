有不少新加坡民眾，紛紛趕在今年底之前採購以後所需之物品。買東西要這麼急，原因很簡單，就是從明年一開始，當地15年都沒動過的消費稅就要調高，日後購物也因此會更貴。

幾天後，在新加坡無論買一般生活用品或是像買鑽戒等奢侈精品，繳交的營業稅將從以往7%提升至8%。除非明年全球景氣突然變得很差，否則到了2024年，當地這種銷售稅還要再增至9%。中央政府要這麼急於向自己560萬居民增稅，就是要解決人口高齡化的社會問題。

專家學者認為，其實消費稅增收1%的實質意義並不大，但預期心理下，大家會趕在加稅前去購物，然後明年初應該就沒這麼多人去買東西。不過，對小市民來說，在通貨膨脹氛圍的當下，能省一塊錢就是一塊錢。

還有新加坡民眾打趣地說，假如現在不求婚明年要求的話更貴，到時再去買結婚鑽戒，還要額外多付一筆稅金。故也有不少當地人趕在明年之前，早早就先買好以備將來之需。

與2021年同期相比，星國高檔珠寶店LeCaine Gems在11月的業績成長15%。另外，連鎖首飾店SK Jewellery也指出，9月到11月的銷售金額，更是大增25%。

華僑銀行（OCBC）認為，目前不少高檔貨買氣很旺，對零售產業來說是正面的，但對整個經濟成長卻沒什麼真正的助益。在租賃或買賣自用住宅時，是可以免除銷售稅，但對車價今年創新高的車市來說，業績影響性還看不出來。明年首季經濟成長應會趨緩，在不確定性因子消褪前，消費者短期內可能也不會花很多錢去買東西。

不過，趁今年還剩短短幾天，聰明的店家也利用民眾想撿便宜心態，至少讓目前業績好看一些。新加坡官方資料也顯示，當地零售數據近期表現的確亮眼，9月年增11.2%，10月也成長10.4%。

綜觀各地區營業稅，新加坡新增為8%，略高於泰國7%，但比印尼11%要少。同時，新加坡更是不及諸多歐洲國家20%的一半，也比日本10%要低一些。但泰國以及義大利等國，現在已准許減免銷售稅，來幫助民眾安度物價大漲的時刻。

不管老百姓贊成或反對這次營業稅要增加，星國政府還是有其政策性考量。為了解決當地人口急速高齡化的問題，新加坡基本上也只能想方設法先增加政府稅收再說。

根據官方預估資料，最晚到2030年之前，這個有花園城市之稱的國家，全境4位民眾當中，就有1位至少是65歲以上老人。星國政府已承諾5年內將發給近300萬新加坡人700起跳的現金星幣。同時，這也是規模達80億星幣政府計畫，定心與援助配套（Assurance Package）的一部分。