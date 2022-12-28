群益證(6005)攜手A+策略網站長劉昭嶽、FB微風療養院院長莊盛福、高科大教授陳文賢，12月於全台各地推出XQ交易大師系列課程，分享超簡單交易賺錢術，協助投資人獲利「益」把抓，首波10場課程吸引數百名投資人報名參與，反應熱烈且已全數額滿。

群益證指出，此次舉辦XQ交易大師系列課程，主要考量投資人訂定交易策略時，常易受感情左右、且無法驗證策略可行性等2大難題，對此攜手3位程式交易專家共同打造系列課程，分為初階、應用、金鑽三階段課程，幫助投資人克服難題、創造穩健績效。

群益證表示，此次系列課程報名踴躍，顯現在黑天鵝頻傳的市場上，投資人意識到選股、交易不能再跟著感覺走，使用自動化執行可克服人性、保持紀律，更能節省大量看盤時間，程式交易如今已漸漸成為投資新趨勢。

群益證指出，此系列課程將由專業講師帶領操作、並分享多年策略交易經驗，讓投資人即使不是工程師、未寫過程式，也能開發出自身程式交易策略，由電腦自動回測、模擬到實單交易。投資人只要達到指定條件，課程均為免費參與。