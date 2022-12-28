張淑娟（陳志賢攝）

張淑娟（陳志賢攝）

控周玉蔻誣指「蔣孝嚴緋聞女主角」 前中姐張淑娟首現身北檢

名嘴周玉蔻、蔡玉真在台北市長選舉期間爆料前中華民國小姐冠軍張淑娟，和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至點名她就是當年「晶華緋聞案」女主角；張9月26日淚灑台北地檢署提告周、蔡2人妨害名譽，北檢將2人列為他字案被告，事隔3個月後，北檢終於在28日上午10時30分首度開庭，傳喚告訴人張淑娟。張女準時出庭，庭訊前媒體大陣仗採訪她，面對媒體的詢問並無回應。

今年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真2人指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞女主角」，在台北市議員王鴻薇的陪同下，到台北地檢署對2人提告，但周玉蔻卻突然現身北檢「道歉」，意外引爆和王鴻薇的互嗆。

當時張淑娟哭著痛批周玉蔻霸凌，直說「我覺得非常無辜，我是代表中華民國出去比賽，什麼案都不是我的，周玉蔻是當年的採訪記者，怎麼可以睜眼說瞎話，把別人的髒水潑到我身上？」

北檢28日上午10時30分首度開庭，傳喚告訴人張淑娟說明。