小甜甜日前退出宋逸民主理的「藝起發光」教會，後續風波越演越烈，這幾天有多位前教友出面聲援小甜甜並控訴教會的不是，包括要教友貸款奉獻、控制私生活、假新聞事件等，引起外界撻伐，對此，作家苦苓心有所感，在臉書發文指出，大多數人以為宗教信仰者都是慈眉善目，但有些人卻因為律己甚嚴，對待他人反而嚴苛，甚至還「直接叫人家異端」，讓他看了直搖頭。

苦苓昨(27日)在臉書透露，不管哪種宗教，宗教信仰者看起來慈眉善目、待人溫和，但其實並不盡然：「某些特別『虔誠』的信徒因為律己甚嚴，對待他人反而嚴苛，尤其無法忍受不同的觀念，直接叫人家異端…」苦苓更舉例，當年宣稱同性婚姻合法就是世界末日，結果現在所有人還不是活得好好的。

貼文曝光後，網友紛紛回應：「拜託，哪有人在奉獻信封袋紙上寫名字的～還教人家貸款 (我是基督徒)」、「世界上大部分的宗教都是偏離本義了，其實良善的心都在每個人心中，只是有很多人都自我矇閉。」、「感覺宗教跟傳直銷方式愈來愈相似，不洗腦成功就進不了」、「打著宗教的旗幟遂行個人的野心，世界各地時有所聞，我們只能冷靜」、「他們跟我們生活在兩個不一樣的平行世界！」

事實上，宋逸民教會陷入爭議後，即使曾緊急召開禱告大會，仍傳出有不少教友醞釀出走，連平常領低薪幫教會發稿接電話的工作人員，均已陸續請辭，目前只剩下一位正職仍苦撐，近來前教會理事長黃國倫受訪指出，8年前夫妻倆算是被迫離開「藝起發光」，原因也僅能說是「理念不合」，更指出教會根本不是教會而是登記在案的協會，引起外界注意。