清水區臨港路昨天發生8車連環撞重大車禍，造成1死3傷；附近居民籲請中央研究將國四延伸到台中港。（民眾提供）

「車輪下的悲情期能籲請政府重視！」台中市清水區臨港路27日發生8車連環撞重大車禍，造成1死3傷！車禍原因疑因曳引大貨車從國道四號下來，重力加速度煞車不及，衝撞前方停等紅燈大小車輛所致。死者陳婦家屬陳寶照為民請命說，國四貨卡車急駛穿梭影響附近學校上課及居民安寧，並造成臨港路車禍頻傳，盼中央能將國四能延長到台中港減少車禍及噪音發生。

警方指出，清水區臨港路昨發生8車連環撞重大車禍，事故原因經警方初步調查，疑因許男駕駛曳引車，從國道四號東向西接臨港路，曳引車直接衝撞前方停等紅燈的7輛大小車輛，方造成1死3傷；坐在白色小客車內的陳婦及駕駛劉婦，因被夾在車內造成一死一重傷。

清水區甲南社區發展協會總幹事陳寶照說，死者陳婦是他的親姐姐，昨天由友人開車送返清水住家，卻在臨港路等紅燈時遭到飛來橫禍天人永隔。國道四號主要通往台中港，大貨卡車及貨櫃車終日車水馬龍，造成連接國四的臨港路車禍頻繁。

陳寶照指出，臨港區幾乎是清水區甲南、國姓及高美5里居民出入必經道路，高美路及三美路口經常發生車禍，居民停等紅燈都心驚膽顫，惟恐兩側急駛的大貨卡車萬一煞車不及，將淪為車輪下的犧牲者；尤其大型車輛空車從國四下來臨港路，每天的噪音嚴重影響清泉國中及甲南國小學生上課。

陳寶照表示，每天下午太陽西曬，國道四號由東往西的車輛視線很容易受影響，可能是車禍頻傳的重大原因；附近居民質疑國四設計不當，嚴重危及當地居民生活。期盼中央能研究將國道四號延伸到台中港，避免重車行駛臨港路危及居民安全，並改善交通噪音等，還給學生及居民安寧及安全的生存環境。