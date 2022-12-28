高雄孟姓女子今年1月3日在寶雅賣場下階梯時滑倒，孟女認為寶雅沒有做好防滑措施，才會害她在下樓梯時滑倒，因此要求寶雅負責150萬元的損害賠償。高雄地方法院審理時，寶雅表示孟女當天走樓梯方式非一般行走模式，才會「跌倒」，法官認為，依監視器畫面來看，孟女的「跌倒」姿勢確實與「滑倒」有別，因此判孟女敗訴，可上訴。

孟女前往寶雅購物，在下樓梯時，因為右手拿著較大型的商品，因此左手扶著階梯扶手慢慢往下走，不料在走到第3階樓梯時，卻突然滑倒，導致孟女跌坐在第2階階梯上，這一跌導致孟女左膝肌腱斷裂。

孟女認為，寶雅賣場的地板是磁磚材質，容易滑倒，卻沒有明顯凹槽或任何凸起措施，無法發揮止滑作用，更無貼上止滑貼等防護措施，才會害她滑倒，因此提起損害賠償，要求寶雅賠她醫療診治費用、購買醫療用品費用、就醫期間交通費、薪資損失、精神慰撫金等金額共150萬元。

高雄地院審理時，寶雅提出監視器畫面，供稱孟女在下樓梯時，左腳似乎就已經沒力，身體已出現重心失衡狀況，又因為右手拿的物品，孟女無法及時扶著扶手，才會慢慢跌坐在階梯上；而且從監視器畫面就可以看出，孟女本身上下樓梯的方式有別於一般正常人行走模式，可知孟女原本腳部的承受力就不足了，並非樓梯未防滑而「滑倒」。

法官認為，孟女下樓梯時左腳膝蓋就呈現彎曲姿勢，身體才會順勢往右傾斜，而在下到第2階階梯時，孟女右手便放開扶手，身體才會「跌坐」在第2階階梯，孟女跌坐到第2階同時，上半身先是往後傾，又往前傾，孟女的左腳也從彎曲狀態變成伸直，右腳則踩到1樓的地面上；整個「滑倒」過程跟一般的滑倒方式有別，因此判孟女敗訴，可上訴。