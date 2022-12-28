台北一名男子稱自己十分寵愛妻子，經常贈送昂貴禮物，去年收入銳減仍不忘送妻子20萬元的愛馬仕名牌包，未料結婚才滿半年，妻子就提離婚，還於離婚後迅速再婚產下1女，他回推妻子受孕時間，認為自己遭戴綠帽，憤而向前妻及其新歡求償160萬元。台北地院審結，認為無證據可證明2人侵權，駁回上訴。

判決書中，男子主張，與前妻交往初期就萬般寵愛對方，送高價禮物不手軟，工作繁忙之餘也不忘抽空陪妻子出遊度假，去年1月登記結婚後，2月浪漫求婚，本預計同年12月底舉辦盛大婚禮，未料7月間妻子就突然提離婚，要求一周內配合，更捏造他罹患亞斯伯格症的精神疾病，稱若與他生子將會使後代遺傳相同基因等，讓他被迫於8月簽字離婚。

男子控訴，今年5月間他突然接獲律師通知，稱前妻於4月產下1名女嬰，他為法律推定的生父，但實際上該名女嬰的生父為前妻的新配偶，才讓他恍然大悟，原來前妻不惜逼他一周內簽字離婚，是為了掩蓋婚內出軌的事實，認為前妻及其新歡已侵害配偶權，依法請求連帶賠償100萬元撫慰金，並另向前妻求償名譽受損的60萬元撫慰金。

對此，女方表示，前夫之所以誤會她婚內出軌，是因民法規定的受胎期間很長，但醫生診察的報告中，透過預產期回推符合的受孕日期是去年8月12日，為離婚之後；至於亞斯伯格症一事，並非她的主觀意見，她僅是轉述身心診所醫生的見解，盼望前夫能改善自己的情緒控管，且該段對話是在她透過LINE傳訊給前夫，並沒有第三人見聞，認為並未侵害前夫名譽權。

台北地院審結，採信女方的說法，認為女方的確離婚後才受孕並產子，並無侵害前夫配偶權；名譽權部分，法官認為為私人對話，女方發表言論時，客觀上並無第三人，也不會使前夫在社會上的個人評價遭貶損，認為男方求償均無理，全數駁回。