教育部今天在「大專校院校務資訊公開平台」公布111學年各大專校院新生註冊率，高達19校註冊率未達6成，他們在「淹水線」以下，比去年7校大增12所，其中以高苑科大註冊率僅24.51％，是全國最低。值得注意的是，國立台東專科學校註冊率僅47.29％，是唯一未達6成的公立學校。

教育部在每年底公布當年的大專校院辦學狀況，提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，民眾可從中看出各校註冊率及財務狀況，避免在升學時踩到地雷，進入即將退場的學校。

一般來說，大學註冊率如果低於6成，代表招生狀況不佳，在少子化趨勢愈來愈嚴重的情況下，未來可能面臨更大的經營困難。因此，註冊率6成被視為「淹水線」，在淹水線以下的學校，未來生存會費力。

根據教育部今天公布的111學年各大專校院註冊率，共有19所學校低於6成，其中包括18所是私立大專校院，另外1所則是國立台東專科學校。110學年僅7校註冊率低於6成，111學年暴增到18所，可預期愈來愈多私校面臨生存困難。

111學年註冊率未達6成的學校，國立學校有1所，是台東專科學校47.29％；私立大學（含宗教延修學院）有6所，包括文化大學58.59％、大葉大學58.07％、真理大學46.27％、長榮大學53.35％、明道大學39.47％、台灣基督長老教會南神神學院56％。

另外私立技專有12校的註冊率未達6成，包括嘉南藥理大學59.47％、高苑科大24.51％、聖約翰科大35.31％、遠東科大53.84％、中華科大57.88％、吳鳳科大51.11％、修平科大57.45％、華夏科大42.39％、宏國德霖科大56.15％、東方設計大學26.3％、經國管理暨健康學院56.63％及慈惠醫專51.51％。

此外，111學年有8所大專校院註冊率達100％，包括清大、成大、中興、陽明交大、中央、台科大、北科大、一貫道崇德學院及唯心聖教學院。