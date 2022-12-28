教育部今(28)日公布111學年度大學新生註冊率，仍有不少公立大學系所招生率掛零，其中較受關注的是近來引爆綠營高層「論文門」爭議的台灣大學國發所，其博士班完全沒有學生報讀。另外，像是清華大學天文所博士班、台灣師範大學歷史所博士班等系所在內，註冊率同樣抱蛋。

根據教育部統計資料顯示，111學年度共有27個公立大學碩博士班沒有新生註冊。

在台大方面，除了招生名額開出4人的台大國發所，註冊率掛零，台大戲劇系博士班、台大森林環境暨資源學系博士班、台大分子醫學研究所博士班與台大綠色永續材料與精密元件博士學位學程，共5個博士班都沒有收到新生。

至於其他公立大學部分，包含政治大學國際經營與貿易系所博士班、清大天文所博士班、台師大歷史所、陽明交通大學環境工程研究所、陽明交通大學生理學研究所以及中央大學經濟所博士班等系所在內，111學年度新生註冊率全部抱蛋。