黃偉哲致詞時仿效行政院長蘇貞昌拿著指揮棒，說明拓寬田尾橋的重要性。（張毓翎攝）

台南市東山區南102線田尾橋改建工程，歷經9個多月工期，28日正式通車，市長黃偉哲與多名議員及地方人士出席，並於剪綵後試走一小段，慶賀田尾橋重新串起跨越吉貝耍排水南北岸的交通。

田尾橋附近可通往柳營區德元埤風景區、奇美醫院，交通銜接南314線、南81線、市道165線及國道3號等道路。但原橋梁有長度不足情形，且前段往新營方向道路已拓寬至12公尺，南市府經評估有改建必要。

這次投入5063萬元辦理改建，將原寬度約10公尺、長度約29.95公尺的田尾橋，改建成12公尺寬、67公尺長，讓通水斷面增加，以利未來豪大雨來臨時，有助於排水防洪，並優化交通使民眾通行更便利。

黃偉哲今日主持通車典禮，市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿、東山區長呂煌男、工務局長蘇金安及在地里長等皆到場共襄盛舉，一同祈求通車後，交通順暢、人員平安。

黃偉哲致詞時仿效行政院長蘇貞昌拿著指揮棒，說明拓寬田尾橋的重要性，他說，如今完成改善後，相信可以提高用路人安全，並在雨季時減少積淹水的發生。

蘇金安說，此工程原訂今年12月底，在工務團隊督促趕工下，提前1個月完工；並提及之後工務局將在大新營區推動的工程建設，期盼完善在地的交通路網。