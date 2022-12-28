Tesla跌跌不休，27日Tesla股價重挫11.41%，以109.1美元作收，國內Tesla及電動車供應鏈廠商也遭到波及，貿聯-KY(3665)、乙盛-KY(5243)、台達電(2308)、美琪瑪(4721)及康普(4739)等盤中股價同步走弱。

近期Tesla利空傳聞不斷，除上海廠暫停運作，根據汽車情報網站Edmunds數據，11月特斯拉二手車的平均售價為55754美元，較7月的高點67297美元下滑11%，降幅大於同期美國整體二手車的4%，11月特斯拉二手車在經銷商的庫存天數平均為50天，亦高於整體二手車的38天，市場預估將壓縮Tesla的新車需求。

儘管電動車產業處於高成長期，隨著大陸自主品牌電動車廠崛起，以及全球知名品牌車廠全力投入資源推出電動車款，Tesla面臨追兵競爭龐大壓力，對零組件供應商砍價也不手軟，連帶Tesla供應商業績也蒙受沈重壓力。

利空頻傳也導致Tesla股價跌勢難止，27日Tesla股價重挫11.41%，以109.1美元作收，再創波段新低，亦拖累Tesla及電動車供應鏈廠商股價連袂走弱。