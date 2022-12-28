華為「天才少年」稚暉君被爆離職，他本人在社交平台發文回應稱，「傳言屬實，已經離開華為，將開始創業。」2020年，稚暉君加入「華為天才少年計劃」，正式成為華為員工，傳出年薪逾200萬人民幣（約台幣900萬元）。

綜合陸媒報導，對於離開華為一事，稚暉君在微博發文表示，「傳言不虛，細節不表，接下來我會開啟一段新的事業，去做更有挑戰的事情，不是因為我們已經有把握把它做好，而是因為，這件事是我一直以來的熱愛和夢想。君子戰雖有際，而勇為本焉，年輕熱血不知天高地厚，也許就是我最後的倔強吧！」。

1993年出生的稚暉君原名彭志輝，2018年電子科技大學碩士畢業，曾就職於OPPO研究院AI實驗室。2020年，稚暉君通過天才少年計劃加入華為，負責華為昇騰計算產品線的研發。傳聞年薪高達201萬元人民幣，是華為天才少年中最高水準。

稚暉君在工作中的表現也深受華為肯定。接近他的華為員工爆料稱，離職前稚暉君在部門的近幾次績效全A，並且在拿到過總裁獎、明日之星、金牌團隊等獎項。

至於稚暉君為何請辭，知情人士透露，近幾年華為發展受限，計算產品線今年人事變動較大，可能是他離職的原因之一；此外，稚暉君投身機器人創業項目，已獲得天使輪投資，華為員工透露，稚暉君或將自己開啟一段機器人相關的創業。