大陸央媒《科技日報》28日報導，不少人擔心如果新冠病毒的毒株不同，是否會再次感染。中國工程院院士張伯禮受訪指出，轉陰後3—6個月內發生二次感染機率較低；建議康復六個月後接種新冠疫苗。

張伯禮說，「再次感染新冠病毒的機率主要與人體免疫水準、病毒株變異以及後期個人防護有關。」相較於早期變異株，Omicron可能引發更多的突破性感染和重複感染。

不過張伯禮表示，大家也不用過於擔心，雖然尚未有大樣本人群證據顯示Omicron變異病毒株感染後持續免疫的具體時間，但在新冠病毒感染後，人體免疫系統已在發揮作用。根據當前臨床觀察，感染後3—6個月內發生新冠病毒二次感染的機率還是比較低的。

與此同時，很多人擔心二次感染新冠病毒會加重症狀。對此，張伯禮表示，二次感染新冠病毒的症狀與是否有基礎疾病、病毒感染劑量以及個人身體狀況等多種因素相關。但從目前多數報導來看，由於機體已產生免疫力，第二次感染的症狀一般會較上次輕。

不過，他強調，也有少數研究報告顯示，與僅感染過一次的患者相比，再次感染的患者出現併發症的風險更高，包括肺部、心血管、糖尿病、胃腸道和神經系統等併發症。

「雖然短時間再次感染相同新冠病毒變異株的可能性不大。但免疫力較差的人群容易反覆感染，包括老年人、嬰幼兒、有基礎疾病的人群以及免疫缺陷人群，短期記憶體在二次感染的風險，特別是面對新的變異株時。」張伯禮說明，醫師、護理師等高風險崗位的人群，所處工作環境傳播風險高，接觸變異毒株多，工作強度大，二次感染的風險較高。

「為了避免新冠病毒變異毒株的再次感染，轉陰後也要繼續做好個人防護。」張伯禮強調，「陽康」6個月後可以接種新冠疫苗，最好採用序貫策略，注射異種疫苗，以強化免疫屏障。

對於新冠病毒感染康復者而言，預防二次感染最好的辦法仍是落實好防護措施，包括戴口罩、注意手衛生、注意休息、勤通風、保持社交距離等，特別是對老年人和兒童「陽轉陰」患者，應當注意保暖，盡量少聚集，保證良好的衛生習慣，注意營養飲食，增強免疫力，盡量降低再次感染的風險。

如果出現再次感染，一定要首先分清「復陽」與二次感染。「復陽」發生在轉陰後2—3周內，患者一般無明顯臨床症狀，主要是體內殘留病毒片段檢測出的陽性，一般沒有傳染性；而二次感染一般發生在首次感染後數月至一年內，相當於一次新的感染，一般有臨床症狀出現，並且病毒核酸載量較高，具有傳染性。

「復陽患者一般無需再治療，注意休息，合理膳食和營養即可。」張伯禮提醒，二次感染的患者需再次進行規範治療，並嚴格做好個人防護，做好自我隔離，降低疫情傳播的風險。