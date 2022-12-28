交通部觀光局統計跨年夜全台訂房率平均67％、元旦連假前兩日全台平均訂房率為58％，其中苗栗縣訂房率全台居冠達到80％，現在要到苗栗訂房可說是一位難求。

苗栗縣觀光協會總幹事黃信淵說，因為最近正逢泰安溫泉季、大湖草莓季，苗栗各家旅宿業者幾乎是1房難求，就連要泡湯屋也可能預約不到了，而早在3個月前各家飯店旅館，其實就已經都滿房狀態，各業者至少平均成長3成以上，也因觀光熱區訂不到房，觀光效益也拓展到苗栗市、頭屋鄉等鄉鎮市，苗栗整體觀光都是成長的。

苗栗西湖渡假村吸引各地遊客到訪遊玩。（李京昇攝）

西湖渡假村總經理吳國呈說，今年渡假村的訂房率從今年暑假之後幾乎都是全滿，10月開始都已經接近9成，元旦連假前後都是滿房，去年同期訂房率大約7成，主要原因是防疫政策較嚴格加上氣候雨勢多，遊客出門意願低。

吳國呈表示，今年防疫政策解禁戶外免戴口罩，渡假村園區腹地大，民眾比較可以放心出遊。另外，也因為防疫政策逐漸鬆綁，包括畢業旅行、公民訓練營隊等增加，學生旅遊團體倍增，因此訂房率明顯回溫許多。

享沐時光飯店行銷公關部經理郭仲紋說，飯店元旦前後兩天都是滿房狀態，前幾個月訂房率約80％到85％，目前12月的訂房率達98.5％，元旦連假訂房的以散客居多，幾乎都在半年前就已經預訂。

苗栗縣府文觀局觀光行銷科長黃騰達表示，苗栗縣相對位置佳，往北往南都適合出遊，加上交通便利，吸引不少觀光客，且苗栗好山好水，自然景觀豐富，除泡湯、採草莓，還有勝興車站、龍騰斷橋、南庄老街等景點，相當適合民眾出遊走走。