大陸疫情持續升溫、確診人數激增，台大公衛學院陳秀熙團隊推估，明年3月底大陸境內將有5.5億人感染，累積死亡人數可能達到255萬人，原因包括「主因死亡」、感染合併症的「誘因死亡」，以及醫療量能排擠之下形成的「超額死亡」。

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，大陸疫情和其他國家不太一樣，因為是Omicron初始感染族群，又沒有施打疫苗追加劑，加上NPI（非藥物介入手段）開始解封，以及抗病毒藥物、醫療照護量能不足，這些因素導致感染人數大量產生。

陳秀熙團隊成員林庭瑀博士指出，目前雖然無法取得大陸全國感染數據，但從近期各地公布的資料來看，光是浙江省單日就突破百萬例，可推估全國疫情是很嚴峻的；目前大陸主要流行BA.5.2和BF.7，但也有BQ.1、XBB開始傳入，未來也可能對大陸境內造成威脅。

林庭瑀分析，根據推估，大陸明年3月底整體感染人數會達到5.5億，中症住院人數約300萬人、重症人數約180萬人；如果在次世代疫苗和抗病毒藥物及時介入之下，中症住院人數可降到93萬人，重症人數可降到53萬人。

根據推估，在5.5億人感染之下，預估累積死亡人數達255萬人。林庭瑀說明，死亡人數包括「主因死亡」約100萬人、感染合併症的「誘因死亡」約70萬人，以及醫療量能排擠之下形成的「非新冠肺炎死亡」，也就是「超額死亡」約85萬人。

陳秀熙指出，大陸目前極需改善醫療照護量能，無論是移動式ICU（加護病房），或是呼吸器等設備、緊急措施等；如果能趕快引進雙價次世代疫苗及抗病毒藥物，將會是一大優勢，希望大陸疫情能及早控制住，讓全世界盡快走出疫情警戒。