全球半導體市況劇變，庫存增加現象層出不窮，外媒指出，半導體行業從短缺變成供過於求，但何時將迎來下一次的好轉，仍存在相當大的不確定性。值得注意的是，美國三大電腦晶片製造商英特爾、超微以及惠普，都對個人電腦(PC) 庫存水平上升發出警告。

根據《華爾街日報》報導，近來在利率上升、股市下跌和經濟衰退擔憂等因素下，消費者對電子產品的興趣下滑，導致零售商庫存大幅增加，貨架上堆滿了商品。在疫情大流行初期一系列產品需求量很大，但現在生產商卻面臨著供過於求的局面。

報導提到，對於晶片製造商來說，這種劇變引發了一波裁員和資本支出減少的趨勢，像是PC 出貨量將出現20多年來的最大跌幅，智慧手機的銷量也相當低迷。

美國記憶體大廠美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，過去幾月需求大幅降溫，明年決定裁員10%約5000人，同時也會停發年度獎金、高階主管減薪；惠普首席執行長Enrique Lores也示警，未來兩個季度的PC庫存可能繼續保持高位。

不過晶片領域的變化，對消費者來說卻是好消息，與一年前相比，他們可以更快、甚至更便宜買到從洗衣機到PC的產品。