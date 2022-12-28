總統蔡英文宣布義務役役期延長至1年，民國94年1月1日後出生的役男都要服一年兵役，形成現在同班的高三學生，分成只要當4個月的「末代爽兵」，以及初代恢復1年兵役的2批人，晚幾個月出生，命運大不同。

PTT網友日前形容民國83年至93年的役男是「黃金爽代」，只要服4個月兵役，尤其是民國93年9月以後出生的高三男學生，只比94年的同學大幾個月，有驚無險閃過一年兵役，成為「末代爽兵」。

雖然兵役延長，不過薪水也跟著暴增3倍，能領到月薪26307元，不少網友覺得這薪水以新鮮人來說還不錯，「2.6K義務役真的是多耶」、「以前6000多真的夠可悲」、「這薪水不會不甘願了」、「時薪8塊半的笑話要變歷史了」。

不過，還是有人認為役期越短越好，早點去拚事業，「有錢的話會寧願花3萬抵一個月，尤其碰到地獄連」、「改成月薪20萬台幣我一樣不想當兵」、「拿錢用來壓怒火而已，不然會被罵爆」、「去問93年次以前要當4個月還是一個月領26k」。