近來氣溫驟降，台北市立動物園的保育員早已開始盯緊氣象預報，為動物們做好度冬準備，像是鱷魚要提前禁食、為棕熊提前提高食物熱量。動物園說，針對不同物種的動物調整食譜及環境，才能讓動物維持健康，平安度過冬天。

動物園表示，當氣溫變化幅度較大時，部分動物只需調整生活環境，讓牠們度過相對極端的天氣即可，比如他們會為靈長類動物提供麻布袋，或開啟空調。

不過，部分動物的生理機能會因氣溫下降出現較大變化，連進食行為都會大幅降低。園方舉例，棕熊每逢冬天呈現昏昏欲睡的狀態，幾乎不進食，消耗在入冬之前就儲存的熱量。保育原則要緊盯氣候變化，確定馬來長吻鱷的腸胃沒有食物殘留，以免留在消化道裡的食物過度發酵，影響健康。

動物園說，人們在冬天會注意保暖，也準備各種食材進補，可是保育員面對生態習性迥異的物種，必須仰賴專業判斷才能為其準備最好的度冬方案，絕不會一股腦地增加餵食量。

園方表示，近來氣溫較低，動物雖常躲在室內避風，但天氣好時也會有很多動物躺在戶外曬太陽，提醒民眾除了吃火鍋或食補，要記得起身運動，增加身體的熱量燃燒、保持溫暖。