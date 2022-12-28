福壽山農場的蘋果王是該場著名地標，嫁接43種不同品種的蘋果，成為展現農業軟實力的櫥窗。（副場長王仁助提供）

福壽山農場逮到偷吃蘋果王現行犯 條紋松鼠貪吃萌樣融化遊客

「若要人不知、除非已莫為？」福壽山農場的蘋果王是該場的著名地標，嫁接43種不同品種的蘋果，成為展現農業軟實力的櫥窗。副長長王仁助指出，樹上所有果實都是不採摘的，到冬天樹上果實和葉子就會越來越少，居然發現條紋松鼠來偷吃，可愛模樣讓遊客拿起手機蒐證現行犯。

農場副場長王仁助表示，偷吃蘋果王果實的現行犯叫「條紋松鼠」，俗稱金瓜鼠(閩語)，是台灣特有種高山迷你松鼠，與赤腹松鼠及長吻松鼠同為台灣本土產的三種松鼠，條紋松鼠是體型最小者，它的身長約10至14公分，尾長約9至12公分，體重約60至80公克。

王仁助指出，條紋松鼠最主要特徵是全身為黃褐色短毛，腹部為白色，背部有三條明顯的黑褐色縱紋，尾毛細長不蓬鬆。模樣非常可愛，很像卡通中的花栗鼠。

福壽山農場的蘋果王是該場著名地標，嫁接43種不同品種的蘋果，成為展現農業軟實力的櫥窗。（副場長王仁助提供）

王仁助說，俗諺云「舉頭三尺有神明」現在是舉頭都是攝影機，偷吃一定會被拍到，也呼籲遊客不要為了拍照就進入圍籬內，這樣不僅會驚嚇到條紋松鼠，也會將外界如土傳病害等病菌(毒)帶入；蘋果王年紀大了，禁不起大家踩踏摧殘，果實就留給條紋松鼠，拍照借位就可以。