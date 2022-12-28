儘管有能源危機和原物料短缺等不利因素，德國企業仍預估，明年經濟僅會有輕微的衰退。

路透對德國主要的幾個產業協會進行調查，德國工業聯合會(BDI)主席Siegfried Russwurm說，2022年最後一季和2023年起始，經濟活動可能會出現下滑，但是預計僅是輕微的下滑。

然而有越來越多的跡象顯示，德國經濟可能會避免陷入經濟低迷的極糟糕階段。

然而Russwurm也警告，隨著全球疲弱需求衝擊到以出口為導向的德國經濟，預計直到2024年之前，(經濟)成長都將維持低迷。

德國11月通膨率來到11.3%，略低於10月的11.6%。德國政府也預計，今年經濟將僅成長1.4%，2023年則萎縮0.4%。

德國工商會(DIHK)表示，許多跡象表明，供應鏈中斷情形正在獲得改善。DIHK主席Peter Adrian說，貨櫃的運費價格正在回到正常值，國際港口擁塞的情形正緩慢地緩解中。

Adrian補充說，中國放鬆防疫管制，對全球供應鏈來說是一正面的訊息。

然而DIHK警告說，不斷上升的能源成本和低迷的消費者信心，都會給2023年前景蒙上陰影。

德國手工業協會(ZDH)呼應了DIHK的說法，認為明年訂單將減少。

德國批發、外貿和服務協會(BGA)表示，德國經濟的許多部門形勢仍嚴峻，「我們每個月都收到負面的預期，預期的深度和廣度至今都還未實現」，但是相信企業在春季會在一次走上較為鼓舞的道路。