宋逸民所發起的「藝起發光」教會日前爆出一連串黑料，八點檔女星羅巧倫與其他藝人發文留言力挺教會，豈料卻被阿Ben在IG的限時動態開酸教會帶風向如同「逸起作文」，而羅巧倫的力挺文下方也遭到許多網友質疑。對此，她再發文回應「那些胡亂罵我的人，過分的我只能封鎖你」。

羅巧倫於昨(27)日凌晨發文分享自己接觸教會，每天禱告獲得很大的平安，至於「奉獻」是媽媽提醒的，就像去廟裡添香油錢一樣，所以便主動詢問小組長林道遠奉獻事宜，部分網友針對教會發文提出質疑：「可是你們藝家並沒有靜默欸，你們很高調在群體發文造神」，她回應「我只是分享我這一段時間所遇見的是，教會裡也沒有任何人叫我要發文，不管如何我們把自己做好就行了」。

另外有網友批評，「宗教不是撫慰人的心靈嗎？怎麼拿來評斷別人的私生活？」她高EQ回覆，「如果你不喜歡，當然有權利，但我只是陳述一個我在這裡的事實，相信一件事情只要你是對的任何人都不能欺負你，也希望你越來越好祝福你喔」。

面對網友持續質疑，羅巧倫最新發文強調，「不管你的信仰是什麼，平安快樂最重要，而我也只是簡單分享我所遇見的」。她也警告酸民，「至於那些胡亂罵我的人，過分的我只能封鎖你，在生活中還是要理智，不要做一些躲在鍵盤後面的殺手。」