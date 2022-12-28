近日大陸國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2022》公佈2021年31省份城鎮單位就業人員平均工資。從數據顯示2021年的城鎮就業平均薪資保持增長態勢，統計全大陸城鎮的非私營單位的平均薪資首次突破10萬元（人民幣，下同）大關，其中北京和上海兩地的平均工資更都超過19萬元，

按大陸國家統計局的解釋指出，平均薪資是指在報告期內單位發放工資的人均水準，由薪資總額除以報告期平均人數得出，並更細分為城鎮地區私營單位、非私營單位。其中城鎮非私營單位定義包含國有單位、城鎮集體單位、聯營、股份制、外商投資、港澳台商投資等。

根據央廣網引述統計數據指出，2021年全大陸的城鎮非私營單位就業人員年平均薪資為10萬6837元，首次突破10萬元大關，比上年增加9458元、名義增長9.7％，與2012年的4萬6769元相比已成長超過1倍。

再看到全大陸的城鎮私營單位就業人員年平均工資為6萬2884元，比上年增加5157元、名義增長8.9％，與2012年的2萬8752元相比也同樣翻了1倍多。

分省份看，城鎮非私營單位中，以北京、上海、西藏、天津、浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏、重慶等10個省份的就業人員平均薪資超過10萬元，尤其北京和上海兩地更都超過19萬元。