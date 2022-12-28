中天《健康我＋1》YT頻道節目《健康點點名》主持人王宜安出外景到王牌經紀人孫德榮家中進行直播專訪，孫德榮坦言被診斷為癌症時，關在房間大哭一整晚，「當時聽到確認是膀胱癌時，我不能接受，不明白為什麼是我」。

膀胱癌在男性十大癌症排名中已是前十名之列，孫德榮回想在2013年時，他出國度假時出現血尿，當下心裡閃過一個念頭「完蛋了」，雖然自知有腎結石病史，但當尿鮮血時他覺得已不是腎結石所造成，於是當機立斷訂機票回台灣就診。

回憶起剛開始接受膀胱刮除術治療時，是非常痛苦難耐，「膀胱痙攣是比死還痛苦」，痛到想進去抓，但又無法控制，所以全身就會發抖，而這樣的療程他嘗試兩次終究失敗，前後又以鈷60放療30次，化療12次，非常傷身。

不料病情未能好轉，醫生建議如果不開刀切除，就只剩一年的壽命，當時的孫德榮連聽到水聲都會不自覺流尿，萬萬沒想到以前呼風喚雨的他，會連尿都控制不住。但他仍樂觀面對，遇到再難過的事情，都會給自己一個理由開心起來，在經歷罹癌、抗癌後，他認為人各有命，從原本不想切除膀胱，最終為求保命決定接受醫生安排，光手術就耗費14小時，裝了13條管子，摘除膀胱、輸尿管、輸精管等，再用自身的大腸做人造膀胱，但後遺症就是腸躁症，孫德榮也自曝曾一天上20次大號。