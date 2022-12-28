日本經濟產業省28日公布11月工業生產月跌0.1％，主要受全球需求持續疲弱拖累而連續三個月出現下跌，但月跌幅明顯低於10月的月跌3.2％，並優於外界預期的月跌0.3％。

11月工業生產跌幅最大項目是一般用途機械的月跌11.3％，接下來是一般用途與企業用機械月跌7.9％、資本財月跌6.8％、生產機械月跌5.7％、扣除運輸設備的資本財月跌5％。

這反映出企業面對全球經濟前景持續惡化而不斷減少投資，導致對機械等生產設備的需求轉弱，加上日本國內勞工要求加薪以對抗物價高漲的壓力不斷增加，也令企業開始緊縮支出，從而拖累11月整體工業生產表現。

若跟去年同期相較，11月工業生產年跌1.3％，為四個月來首次下跌。

日本佳朋集團（Sompo）旗下智庫Sompo Institute Plus經濟學家小池正人說，各國持續升息、全球經濟成長放緩和資本支出疲弱等海外負面影響，正逐漸影響到日本經濟表現。