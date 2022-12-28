大陸解封在即，不少人開始擔憂，前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧分享，日本被票選為大陸人解封後最想旅遊的地方，日本首相立刻宣布自大陸入境的旅客要做檢測，台灣是否跟進還不知道，但他個人建議，應該即日起對自陸入境的旅客做口水PCR檢測，引起網友討論。

林氏璧昨在臉書上分享，大陸宣布將要逐步開放讓公民出國旅遊，而日韓兩國的機票搜索量暴增，日本政府隨即宣布，將對從大陸入境的旅客實施入境檢測。而台灣下午召開專家會議以後，目前看來是支持現狀的聲音比較多，但還沒有訂下最終決定。

林氏璧表示，他個人認為可以即日起，針對自大陸入境的旅客做口水PCR篩檢，加強對病毒的監測，至於原本入境0＋7的制度則不需要變動。不過，當然還是尊重專家與指揮中心的最後決定。

貼文引起網友討論，不少人驚嘆於日本首相的動作超快，也有許多網友驚呼現在全世界可能都「剉咧等」，因為若真的開放，被悶久的陸客肯定會大肆旅遊一波，到時候不僅機票和旅館的價格會漲，到處塞滿觀光客的場景也令人畏懼，也有人擔憂前一波大陸疫情才升溫，這麼快就宣布解封有點令人害怕。