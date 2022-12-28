韓國37歲男神宋仲基近期可說是事業、愛情兩得意，不僅演藝事業飆升，26日更高調認愛英國女星凱蒂（Katy Louise Saunders），兩人過去一同出席好友婚禮出雙入對的照片也被網友挖出，互動相當自然甜蜜，也被外界認定他有二婚打算。不過，凱蒂真實身分曝光後，私下生活也不斷被挖出，日前才爆出她其實早有一個10歲的女兒外，又傳出其實還有一名兒子，當時懷孕的照片也隨之曝光。

宋仲基英國女友凱蒂，擁有英國和哥倫比亞混血血統，也擁有絕美的天使臉孔與凹凸有致的魔鬼身材，現年38歲的她，過去曾在電影《處女地》、《情慾三重奏》和《波奇亞》中演出，但始終默默無名，後來她憑著卓越的外語能力轉行成為義大利文及英文家教。根據韓媒報導，她在宋仲基演出《黑道律師文森佐》時期，曾擔任對方的義大利文家教老師，對宋仲基相當嚴格，也會在現場隨時指導，因此擦出愛的火花，低調交往了1年。

凱蒂因為宋仲基的認愛一夕爆紅，過去私生活也被翻出。根據韓國媒報導，網友在論壇上貼出凱蒂在2012年出席各大頒獎典禮活動時「挺肚出席」的照片，證明她確實生過小孩；凱蒂還曾帶著10歲女兒走過紅毯。接著，網友還挖出凱蒂過去接受採訪時的片段，她當時坦承自己在未婚的情況下有一雙兒女，而網友猜測2個孩子目前應該都由生父撫養，她才能在海外工作。另外，凱蒂曾在2013年與義大利知名輪胎大廠「倍耐力」企業中的相關人士有過婚約的報導，也同樣全被挖出。

對此，宋仲基的經紀公司僅回應「藝人私事不方便回應」，但宋仲基成為「現成老爸」一事，還是引起網友熱烈討論。

딸 있으면 어때ㅡㅡ 남자도 돌싱 이혼남 이구만 https://t.co/HGZCLoEVhh — ☆(・ε・｀)⭐ 런던개구리 (@mingggiya) December 27, 2022