蔡英文總統昨宣布義務役期延長為1年，中廣董事長趙少康堅決反對，更稱國民黨若全面執政一定會改回來。對此台北市長蔣萬安28日上午受訪強調，除強化國防，也要重視台灣與國際社會的關係，與對岸要建立良好的溝通管道，才能讓台灣更安全。

蔣萬安今上午前往台北市捷運局視察，會前受訪被問及兵役延長議題，蔣萬安表示，支持任何強化國防的政策，政府要更積極更有效率的作為，這是保衛台灣的基礎。不過蔣萬安也提及，同時也要重視到台灣與國際社會的關係，與對岸要建立良好的溝通管道，這個才是讓台灣在國際角色更重要，更安全的做法。

至於兵役局的因應相關措施，台北市受影響的役男大概有一萬多人，地方政府是兵役徵調的執行單位也希望中央政策推出後，其他的相關措施能盡快擬訂出來，讓地方政府可以擬定相關執行計畫事先準備。

至於市政顧問以及副市長人事頻引發爭議，蔣萬安表示，他一直以來就是用人唯才，市政顧問殷瑋有政府部門經驗，也有民間企業的歷練，林奕華委員有行政首長經驗，也有擔任立法委員，市府團隊就是全力拚市政。