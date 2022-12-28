默克近日宣布收購位美國Erbi Biosystems，此公司以開發名為BreezTM的2毫升微型生物反應器平台技術聞名。這項交易將強化默克在治療性蛋白質藥物的上游產品組合，提供從2毫升到2,000公升可擴展不同工作體積的細胞灌流生物反應器，以及快速的實驗室規模製程開發。此外，更可以提供未來在細胞治療等新型治療領域的發展機會。

BreezTM微型生物反應器平台技術擴展了默克BioContinuumTM平台的上游產品組合，包括用於連續生物製程開發所需的細胞培養、細胞截留和生物反應器解決方案。

BreezTM如今作為默克強化後的上游生態系統的一員，將導入自動化優化連續製程。與其他操作台規模的系統相比，操作的產量可提高四倍；並透過高性能的連續製程降低生產成本，加快上市速度。與他廠競爭對手的生物反應器平台技術相比，BreezTM所需的操作台空間更小，而且無需使用生物安全罩。

默克生命科學事業體全球製程應用解決方案負責人Darren Verlenden表示，Erbi的BreezTM提供市場少見的微量規模、全自動、封閉式的連續灌流細胞培養平台，該產品體積也遠小於其他生物反應器平台。將BreezTM整合到我們大規模的Mobius產品組合後，默克現在可以提供更完整的產品線，包括生物反應器、細胞截留系統和設備以及細胞培養基。當前客戶的目標是發展更連貫且連續的製程，因此默克提高了上游製程的生產力，提升灌流式細胞培養的速度以因應產業需求。

Erbi Biosystems董事長暨執行長Michael Chiu說，很開心能加入默克，相信我們在生物處理製程開發方面的專業，將為默克現有的Mobius產品更添助力，促進更多治療性生物藥品的研發。