全球景氣不好，導致需求已降至疫前以下，更讓日本11月工業生產連3個月都是負成長，月減0.1%外也年減1.3%。其中，包括生產晶片以及平面顯示器所需之設備數量，也都在持續減少中。

大和證券認為，全世界尚處於緊縮環境中，歐美經濟成長或將受到影響。中國大陸大幅放寬抗疫規定後，市場寄予厚望認為復甦有望，不過，目前得先面對染疫人數激增問題。

根據日本官方數據，上個月當地工業產量還是低於2019年底的水準，表明經濟成長引擎尚未發動。日本央行行長黑田東彥一再表示，經濟需要持續支持才行，但目前看不到有疫前那種成長動力。

上周，日本央行調整殖利率曲線控制政策後，日本是不是將要回歸正常化。但從近日公布的經濟數據觀察，找不到黑田在未來3個多月時間，會改動現行超寬鬆利率環境的理由。

專家學者認為，就現在大環境來看，日本央行很難有更多政策上的變化。不過，先看明年日本春鬥的勞資薪資談判發展再說。故想在短期內再看到日本央行有什麼驚人之舉，應該不太可能再發生。