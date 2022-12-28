2023年元旦3天連續假日（12月31日至2023年1月2日），為加強垃圾清運服務品質，新竹市除1月1日（周日）採假日定線定時定點收運外，其餘日期維持正常垃圾收運。
3天元旦連續假期，垃圾收運時間說明如下：
2022年12月31日（周六），正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。
2023年1月1日（周日）元旦，採假日定線定時定點收運。1月2日（周一），正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。
環保局請民眾配合垃圾清運時間並多加利用，同時請事先將垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」3大類，確實打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運。
環保局江盛任局長呼籲民眾，為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，讓新竹市持續邁進低碳永續家園。民眾對收運垃圾若有疑問，可撥打1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：5388406轉9）。
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