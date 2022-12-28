中共《人民日報》28日報導，大陸人力資源和社會保障部日前發布數據顯示，今年前11月，大陸全國城鎮新增就業達到1145萬人，完成1100萬人的全年目標任務。

今年以來，受多重因素影響，中國就業形勢出現一些波動，隨著穩經濟一攬子政策措施落地，各地高效統籌疫情防控和經濟社會發展，就業局勢逐步回穩。特別是針對部分困難行業和中小微企業、個體工商戶，全面實施「降、緩、返、補」系列助企紓困政策，有力促進就業穩定。

報導稱，精準幫扶落地成效，重點群體就業穩定。各地各有關部門深入實施百日千萬網路招聘專項行動，深化離校未就業大專院校畢業生服務攻堅行動，持續實施青年專項技能培訓計畫，促進畢業生多管道就業；推出進一步支持農民工就業創業的實施意見，大力實施以工代賑，穩定農民工外出務工規模；加大幫扶力度，開展就業援助「暖心活動」，集中為就業困難人員送崗位、送服務、送政策、送溫暖，幫助困難群體盡早就業。1至11月，城鎮失業人員再就業人數476萬人，就業困難人員就業人數163萬人。

報導指出，職業不斷湧現，提供廣闊就業空間。隨著創新驅動發展戰略深入實施，新產業新動能繼續增長，新崗位新職業不斷湧現。修訂後的2022年版大陸國家職業分類大典淨增158個新職業，首次標註97個數位職業，新職業新工種的出現創造了更多就業機會，為勞動者提供了更廣闊的職業發展空間。