桃園市長張善政28日市政會議處女秀，強調反對威權領導方式。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政28日首度開市政會議，提到熱忱、效率、操守、能力和領導風格5點是他對團隊的期許，尤其效率部分，文來文往太多次一定要聚在一起當面談，應酬也要有分寸，建立感情但不能花天酒地，他也特別強調領導風格絕對不要用威權領導，大家都在同一條船，要互相幫忙，希望未來4年小內閣員表現圓滿。

張善政一早先跟小內閣在市府前大合照，隨即到市府會議室與府本部、32局處長開市政會議，他說第一次市政會議是一個里程碑，象徵未來4年一起打拚，期許大家好好把桃園市政提高到新的境界。

張善政也提到5點要求，在效率上面他不諱言，局處間有意見公文退回是難免，但文來文往太多次絕非他所樂見，一定要發揮團隊精神，聚在一起當面談。在操守上他也強調送禮絕對不能發生，應酬要有分寸，建立感情但不能花天酒地。

張善政也要求團隊對市民服務一定要有熱忱，任何事務都要積極從事，呼籲局處長不時給志工、櫃檯服務人員加油打氣，給他們更多能量保持熱忱。他也說過去每個人都有不同專長，除了過去能力要繼續維持，更要有足夠眼界去嘗試和面對未來更多元的業務，將來不只是文官體系內升職等既定配套，呼籲局處長要用更開闊眼界引進更多資源，讓同仁不只奉獻專長，也能吸收更多新知、有各種增廣見聞的訓練，在工作崗位上成長。

「威權式領導不是我喜歡的！」張善政也特別提到領導風格，他指出，自己過去在行政院當院長時，一向秉持團隊是一群好朋友，為了共同理念一起打拚，只是自己正好是主管，在大家有事情無法解決時幫大家共同解決，但絕對不會用威權或壓力式的領導風格，希望大家彼此互相幫忙、合作，不要給屬下壓力，不論屬下是否同意主管的決定，一定要讓屬下知悉背後考慮的理由，絕不能用：「你不要跟我囉嗦，我就是這樣決定！」期許局處長過去不管風範如何，要慢慢用互相幫忙的格調來做，希望未來4年小內閣員表現圓滿，4年大家都在同一條船。

張善政也提到，前兩天在局處走動，樂見志工和櫃檯人員都笑臉迎人，也非常欣慰府內同仁即使工作空間侷限，旁邊堆滿文件，還是不減工作熱忱，面對部分局處分散好幾層樓，未來會持續改進，他也呼籲一級主管採取走動式管理，尤其互動多的局處也要跟科室主管熟悉，不要只關在辦公室都看不到人，希望培養團隊精神，將新市府帶到更好境界。