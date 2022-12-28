受到全球央行快速升息、收緊貨幣政策的影響，債券市場首當其衝，出現大幅修正，但若仔細觀察主要債券市場今年表現，可以發現，非投資等級債指數抗跌效果最佳，富盛投顧表示，非投資等級債目前具備利率走升期間的抗跌屬性，以及平均高達8％的年化殖利率，是通膨可能見頂但衰退風險仍存的2023年，最具潛力的債券基金。

據統計，截至12月26日，今年以來績效最好的債券指數第一、第二名分別是歐洲非投資等級債指數-9.38％及美國非投資等級債-10.35％，而跌幅最深的債券指數則是新興市場美元債-17.28％及美國投資級公司債-14.93％。

安盛美國非投資等級債券基金富盛產品經理廖伯修分析，非投資等級債因存續期間較短，利率敏感度相對較低，在全球央行仍處於貨幣收緊政策期間，抗跌特性充分顯現，儘管目前通膨已有放緩趨勢，但多位聯準會官員仍表態不願意暫停升息，在升息循環仍未結束的環境下，非投資等級債的績效表現預計將繼續領先各大債券種類。

非投資等級債另一個優勢則是高殖利率，廖伯修表示，債券市場在經歷今年的調整後，非投資等級債的平均殖利率目前已經超過8％，據統計，截至11月29日，非投資等級債平均殖利率是8.8％，投資級債平均殖利率則是5.5％，富國銀行債是5.56％，Apple債券則是4.3％。

廖伯修說，展望非投資等級債後市，雖然目前市場預期2023年違約率還是有攀升的可能，但仍將維持低檔，而且債券價格已落至許多避險基金及機構法人願意進場的水準，以期待未來的資本利得空間，因此，美國非投資等級債券基金，也是極具潛力的投資選擇。

廖伯修表示，目前市場普遍預期，無論是美國或歐洲，即使衰退，也都是屬於軟著陸，而且在明年第三或第四季都可能迎來復甦。因此，投資人至少在明年第一季之前，仍需關注市場的波動度。因此，抗跌屬性領先各類型債券的非投資等級債基金，加上配息收入的優勢，仍是投資人2023年基金投資的首選，建議投資人可採取定期定額的方式，既可克服挑選進場的難題，又可參與非投資等級債長期獲利的機會。