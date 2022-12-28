面對明年經濟情勢不樂觀，國發會公布11月景氣燈號又出現近4年未見的藍燈。經濟部長王美花28日表示，對經濟部來說，將會協助產業在國際上繼續保有國際競爭力、讓產業留住人才、留住就業機會，接下來也會持續與產業做更細緻的溝通。

王美花28日出席立法院經濟委員會審查「再生能源發展條例部分條文修正草案」。國發會昨日公布11月景氣報告，受出口、生產皆弱影響，11月景氣轉為低迷的藍燈，為近4年首見，且景氣綜合判斷分數跌至12分，更創下2009年6月以來日最低。

會前接受訪問時，王美花表示，包括國際機構、各國情勢預估明年景氣相關變數跟挑戰很大，對經濟部來說，如何讓產業在國際上保有國際競爭力成為重要的課題，同時面對這樣需求不穩定的情況，如何可以讓產業留住人才、留住就業機會。至於未來該如何讓產業因應高庫存、需求變動，她也強調，未來會持續跟產業做更細緻的溝通。

在內需部分，王美花表示，在過年之前，民眾最想要的是物價穩定供應、民生物資供應充足，經濟部也與廠商攜手成立平價專區，且國營事業推出平價方案，陪伴民眾度過因應。

另外，蔡英文總統本周開始陸續舉行跨部會國安會議，被問到何時經濟部會有相關因應方案？王美花表示，有定案方向將會進一步說明。至於對於「還稅於民」到底是要還債、或是發券？她也認為，相關經費將交由行政院討論，經濟部僅針對產業面該如何因應情勢做好準備。