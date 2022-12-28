南洋美食在台漸夯，馳名星馬美食老字號「許氏 A1」今年正式插旗台灣，並以大馬人聚集喝茶聊天的咖啡店（kopitiam）為概念打造全台首家「霸骨爹肉骨茶餐室」，復刻道地飲品佳餚。品牌並設「A1線上旗艦商城」一站式滿足饕客口腹之慾，提供多款經典南洋宅配美饌、「2023 金兔滿堂」新春超值限量禮盒，一指選購送到府。此外，銷售第一「A1肉骨茶湯料包」，即日起全聯、大潤發、City Super知名量販店皆可買到。

20世紀初發跡於馬來西亞巴生港口的福建肉骨茶（Bak kut teh），有別於新加坡常見的潮州式胡椒嗆辣白湯，更強調獨門辛香料釋放的層次香氣。以醬油、大骨、蒜頭熬出濃醇黑湯，是大馬旅行不可錯過的美味。許氏A1傳承1986年家族中藥行配方，嚴選世界第三貴香料，譽有「香料之后」的小荳蔻，打造淡雅細膩檸檬香氣，經典滋味擄獲全球20多國饕客芳心。肉骨茶湯料包選用天然辛香料，堅持無防腐劑、無化學添加劑，符合現代人追求原味養生的飲食習慣。

肉骨茶是移居南洋華人的思鄉料理，當時多體力工作，以豬肉、各式香料如胡椒、八角、丁香等煲湯為身體補充元氣。隨著冬日氣溫驟降，最適合為自己和家人準備一碗溫潤滋補湯品，如今「許氏A1」入台，消費者不必大費周章自己抓料就能在家輕鬆享受「正宗肉骨茶」。

除了銷售冠軍「肉骨茶湯料包」，許氏A1推出多款原汁原味「辣」美食，其中被CNN評選為「死前必吃美食之一」咖哩叻沙麵（Curry Laksa Mee）上市更引起搶購！調味皆選用新鮮辣椒、香茅、南薑等多種辛香料完美比例調製而成，每口匯集鹹鮮勁辣、濃郁椰香風味，被網友譽為「家裡常備麵食」。

在台北東區正式開幕的「霸骨爹茶餐室」嚴選許氏A1香料配方作為料理靈魂，深受老饕推薦的「肉骨茶乾濕兩吃」完美復刻大馬街邊日常美味。日前已於全台量販通路（全聯、大潤發、City Super）正式上架，走到巷口就能買得到！若不想出門可至Ａ1線上旗艦商城（http://bit.ly/3FRNE7e），一鍵下單宅配到府，享受美食無時差，零廚藝也能輕鬆上手。

隨著2023新春腳步逼近，別忘了為送禮做好準備！即日起至1月15日，線上官網獨家販售「2023 金兔滿堂」新春超值限量禮盒優惠價1,188元，附大馬／胡椒風味肉骨茶湯料包各5入，下單即贈超人氣「貴婦鮑魚麵」及台灣精品豬肉「究好豬」線上商城100元折價券。線上官網獨家販售「2023 金兔滿堂」新春超值禮盒，下單即贈人氣「貴婦鮑魚麵」及台灣精品豬肉「究好豬」線上商城100元折價券。