元旦連假有3日，新北市衛生局表示，連假首日（12月31日）新北市大部分醫院維持平時周六門診時間；次日（1月1日）元旦當天適逢周日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業；連假最後一天（1月2日）為補假日，多數醫院維持正常門診。

台大金山分院、新北市立聯合醫院兩院區及土城醫院則配合假期調整為休診，衛生福利部臺北醫院及樂生療養院則是提供半天部分門診服務。

衛生局建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網。

衛生局提醒，參加跨年活動、進出人多擁擠場所時記得戴上口罩，並配合各場域防疫措施。另外，冬季早晚溫差大，提醒民眾加強保暖措施，出門建議加穿外套，並隨時注意身體狀況，避免心、腦血管疾病發作。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供市民就醫參考。