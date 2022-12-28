因應國家產業發展，教育部讓大專校院以外加名額方式增加資通訊領域的招生。《大學問》網站今天分析112學年大學的考招指出，國立大學資通訊及資安外加名額1114人，比111學年的1004人增加110人，資通訊外加名額政策恐是加速一些私立大學退場。

108年行政院推出「精進資通訊數位人才培育策略」，其中擴增培育資通訊數位人才三大途徑當中，明定109～119學年，每年外加資通訊系所招生名額10％。

然而《大學問》執行長魏佳卉指出，107～117學年間，少子化促成高中應屆畢業生每年以5千到2萬人的速度減少，台灣資通訊人才不足，並非相關系所提供招生名額不足，而是少子化，考生減少，導致各系所面臨招生不足的囧境。

魏佳卉表示，111學年度考試分發缺額1.4萬人、統測聯登分發缺額1.5萬人，增加資通訊人才並非增加國立大學資通訊系所名額，而是引導中學生可以選讀自然組，以及技高電機與電子群類科。近三年，學測加考自然考生減少3萬1120人、統測電機與電子群考生減少1894人。

魏佳卉進一步解釋，公立大學逐年增加資通訊外加名額，造成的外溢效益則是讓包括大同、中原、淡江、元智及義守等工科大校，加深少子化衝擊的力道。

她表示，由於每年公立大學資通訊外加名額增加超過1千人，按照國內學生選填志願的習慣，先公立後私立，讓過去辦學品質出色，培養出資通訊業界中堅人才的私立大學，未享受資通訊人才需求大增的招生市場紅利，反倒因政策失衡，在少子化當下招生更是雪上加霜。

魏佳卉認為，資通訊科系外加名額對於產業人才培育，不僅治標不治本，更是殺雞取卵，造成往年錄取分數中上的工科大校提早進入中等分數陷阱風暴。

義守大學校長陳振遠表示，教育部雖然讓公私立學校都可以外加名額10％的方式招收資通訊領域的學生，但學生主要都是跑到公立學校去，甚至往頂大去，私立學校不但未在此政策中受益，反而變成受害者，更不容易招到學生。