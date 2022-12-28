26日下午，新北市土城一名29歲黃姓女子，不慎撞上疑似違規停在路邊的大貨車「液壓尾門」，頸部重創當場身亡；27日晚間，台中一家3口過馬路時遭左轉公車猛撞，母嬰被拖行10多公尺，接連發生的不幸交通事件，讓網友全都氣炸，怒批總統等政府官員對於台灣交通問題持續裝死，忍不住詢問「誰被撞死了，台灣人民的交通安全才會獲得重視？」

29歲黃姓女子26日下午騎車返家時，不慎撞上違停在路邊的大貨車，當時貨車司機正在進行卸貨作業，「液壓尾門」剛好降至半空中，黃女頸部直接撞上幾乎斷首，當場重創身亡。事後一度傳出黃女懷有身孕，雖然檢警相驗後證實無此事，但仍留下一名2歲的孩子。

32歲伊拉克籍男子，27日晚間與30歲李妻及1歲兒過馬路時，遭一輛左轉公車猛烈撞擊，嬰兒車被撞的支離破碎，母嬰被拖行超過10公尺後當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治；公車司機則稱因現場昏暗，沒有發現有行人。

接連的不幸交通事件，讓PTT鄉民全都炸鍋！「gk1329」質疑，全台到處破獲EE園區，總統和立委毫無同理心，沒有出來講半句話，交通一下死四個，台灣人真的不如拜登的狗嗎？讓網友們怒批「這不會是第一次也不會是最後一次」、「就立委跟交通部那群廢X狼狽為奸啊」、「看ee那副死樣子，躲了媒體700多天，你能期待什麼？」

鄉民「med5566」也忍不住詢問，台灣交通路殺事件惡名昭彰，行人沒有安全的行走空間，「誰被撞死了台灣人民的交通安全才會獲得重視？」網友則直言「那些出入有車隊還有交管的親人吧」、「上次改革是獻祭了孫中山的孫女」、「蔡英文、蘇貞昌或是他們的至親啊，AIT可能更有用，美國爸爸可以直接干政」。

孫中山孫女孫穗芬，2011年元旦在台灣遭遇車禍，當時她坐在後座遭遇重創，搶救29天後因多重器官衰竭不治，享壽74歲。當時法律尚未規定後座乘客須繫安全帶，此事件引起各界輿論，認為應強制規定，行政院因此火速於同年3月通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，立法院也在同年4月就三讀通過，此案因此又被稱為「孫穗芬條款」。