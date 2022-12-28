新北市消防局宣導預防一氧化碳中毒。（新北市消防局提供）

入冬寒流接續來襲，新北市消防局提醒，民眾除適時添加衣物避免風寒，仍應維持居家環境通風，使用瓦斯熱水器享受熱水澡時，切勿緊閉窗戶，避免一氧化碳中毒。

新北市消防局長黃德清表示，瓦斯在通風不良情況下燃燒，會產生大量一氧化碳，一氧化碳無色、無味、有毒性，號稱「居家隱形殺手」，很容易在不知不覺中發生意外，民眾應正視熱水器的安裝環境，千萬不能安裝在屋內或陽台加蓋等空間；若安裝環境不通風，就要選用有強制排氣功能的熱水器，將廢氣排至屋外或改成電熱水器，以避免燃燒不完全產生過量一氧化碳。

消防局指出，民眾常因天氣寒冷而緊閉門窗，低溫期間結束後天氣回暖時亦常疏於注意保持通風，因而導致一氧化碳中毒事故發生。提醒民眾，若於密閉室內空間，連續多人或長時間使用瓦斯熱水器，同時多人發生頭暈、昏睡等類似感冒等症狀，就要警覺是否吸入過量一氧化碳，應快開啟窗戶保持室內對流通風，將疑似中毒者移至通風處，盡速送醫。

新北市消防局透過各項媒體進行多元宣導並推動多項防災措施，若針對家中熱水器安裝有疑慮者，一定要盡快改善，另2023年補助燃氣熱水器遷移（或更換）措施，自明年1月1日開始受理，有需要的民眾可向當地消防分隊洽詢。