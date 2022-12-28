男女交往會有一起出遊或到對方家過夜的情況，一名男大生表示，耶誕節當天邀請女友到家裡過夜，本來很期待對方會準備性感睡衣，沒想到卻是毛絨絨的卡通連身睡衣，他既傻眼又失望，「女生真的都穿這種睡衣嗎？」疑問釣許多女網友說，「睡衣就是高中的運動服或淘汰的T恤啊！」

原PO昨（27）日於論壇《Dcard》指出，耶誕節當天同住家人都到南部去玩，只剩他一人在台北，他鼓起勇氣邀請交往2個月的女友到家裡過夜，兩人先在外吃耶誕大餐、交換禮物，他說女友是他的初戀，心裡一直期待夜裡可以抱著對方入睡。

原PO表示，本以為女友準備的睡衣是細肩帶性感睡衣，沒想到女友穿著毛絨絨的三眼怪連身睡衣走出浴室，讓他看傻眼。他說，那天過後女友也幫他買了一件派大星的卡通睡衣，令他失望地說「跟我以為的睡衣不一樣，女生真的都穿這種睡衣嗎？」

貼文上線，網友紛紛回應，「當你抱著女友睡，穿什麼重要嗎？」、「反正你都會脫掉，有差嗎？」也有很多女網友說，「我都穿高中班服當睡衣，褲子穿棉褲」、「你想像的睡衣一定還是有女生穿，但現在這麼冷大家肯定是穿毛的」、「睡衣就是高中運動服或是淘汰下來的荷葉邊T恤啊」。