（取自總統府直播畫面）

針對義務役將延長為1年，蔡英文總統今天接見日本自民黨參議院幹事長世耕弘成訪團時宣示，台灣將與美、日、歐盟等理念相近國家緊密合作，共同維護區域和平穩定。世耕弘成指出，這些國家近日簽署國防相關文件，明確釋出訊息，就是這個區域的現狀不容許片面以武力改變，以及努力提升嚇阻能力。

被視為「安倍派」的日本自民黨參議院訪問團今天由幹事長世耕弘成率領拜會蔡英文，蔡英文重申，對於安倍的離世，台灣各界都感到難過與不捨。她也感謝議員們對台灣的重視和支持，因為大家共同的努力，讓台日的夥伴關係更緊密，成為「更深的伴」。

台灣邊境解封已滿兩個月，她說，我們看到台日的觀光交流逐步在恢復當中。過去台日互贈口罩和疫苗，共度疫情的挑戰，她再次感謝日本對台灣防疫的協助，也期盼不只是觀光，在經貿、在安全等領域，台日能夠持續深化交流，一起因應後疫情時代的挑戰。

目前台灣正積極爭取加入CPTPP，她希望日本議員能給予台灣最大的支持，讓台灣和日本等區域夥伴一起努力實現自由、開放印度太平洋的願景。

蔡英文昨天宣布義務役延長為1年，她說，台灣和日本面對共同的區域挑戰。我們看到，日本近來修訂公布的國防三文件，將大幅提升防衛能力，展現維護區域和平穩定的決心。昨天我們提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中將恢復一年期的義務役，並強化訓練的內容。

她強調，未來台灣將跟日本、美國、歐盟等理念相近的國家持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定，以及創造繁榮發展。再過幾天就要迎接新的一年，她歡迎議員們常常來訪，新的一年，我們一起來促成更多的合作，讓台日友好關係不斷深化，並且有更豐碩的成果。

世耕弘成在致詞時，首先對蔡英文總統昨天才剛發表重大政策，在公務極為繁忙之際，特別接見自民黨議員表示感謝。

對於今年7月8日安倍前首相不幸離世，台灣各界人士給予溫馨的慰問及弔唁，安倍的家祭、國葬，縣民葬等，台灣都派出高層級的弔唁團參加，他也表示感謝，昨天訪團也到前總統李登輝靈前和安置在高雄的安倍銅像前獻花致意。世耕弘成承諾，會秉持這兩位促成台日友好關係的政治人物遺志並傳承下去。

他強調，未來也會竭盡全力來深化台日兩國的關係，昨天蔡總統發布有關國防相關的重大政策，除了兵役的延長以外，也宣示會竭盡全力來加強台灣國防防衛力量，包括增加採購飛彈，以及自己的國家自己來防衛等明確的宣示，對於這些政策，他個人要給予高度的評價。

世耕弘成指出，日本稍早之前也公布國家安全保障戰略三個新文件，承諾大幅度增加國防預算，以及大幅度提升日本防衛能力。美國之前也簽署「國防授權法」，都是非常明確的釋出一個訊息，就是這個區域的現狀，不容許片面以武力來改變，以及相關的國家努力提升嚇阻能力的一個最重要的宣示。

他強調，訪團成員未來會更加秉持安倍前首相所提倡的自由開放的印太，所以包括印度和澳洲等有志一同的國家，共同竭盡全力團結一致，來維繫這個地區的和平以及穩定。

對於台灣想要加入CPTPP，他說，訪團成員已充分感受到，CPTPP的特色就是它是一個高標準的自由貿易協定。不管多強大的國家，如果要新加入這個組織，都必須要符合這個高標準的規則跟規定。他堅信跟日本共享普世價值的台灣，絕對有能力符合這個高標準的要求。

但他認為，不可否認，它有相當細微的規範跟規則，每一個國家的利益也都不盡相同。日本對於這些非常細微的規則，以及相關國家的不同的利害關係，願意扮演調節的角色。日本有相當豐富有關於規則的知識跟經驗，也希望能夠提供給台灣做參考。