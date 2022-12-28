2023年農曆新年即將到來，高市府農業局為了讓民眾吃到極高品質的高雄首選蜜棗，集結轄內產地農會共同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架，方便民眾上網預購，每盒加贈限量蜜棗紅包袋，5台斤裝頂級蜜棗禮盒每盒988元、特級788元，將於1月3日起陸續出貨。

高雄市農業局表示，蜜棗有「棗」到幸福、好運「棗」上門等美好寓意，是逢年過節送禮絕佳選擇，歡迎上「高雄首選電商平台」選購。(高雄市政府農業局提供／林雅惠傳真)

高市府農業局輔導的「高雄首選電商平台」提供安心有認證、三章一Q的農漁產品，高雄蜜棗將進入盛產期，棗子外型飽滿翠綠，主要產區為燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等區，這些地區都鄰近著名的惡地「月世界」，因特殊土質，富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，使得水果風味甘甜濃烈。

農業局表示，蜜棗有「棗」到幸福、好運「棗」上門等美好寓意，是逢年過節送禮絕佳選擇，歡迎上「高雄首選電商平台」選購。

農業局局長張清榮說，高雄農產品品質優良、品種多元，建立「高雄首選」品牌，販售通路遍及全台，而為幫農友紓解年節前運輸塞車問題，今年市府特別與嘉里大榮貨運合作蜜棗低溫宅配專案：一件蜜棗禮盒最低150元運費，從2023年1月1日起為期1個月專案服務，除岡山集運點可寄件外，還特別於燕巢、阿蓮兩地設專案集運點，讓民眾送禮的心意不塞車。