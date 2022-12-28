在一段感情中，如把戀人當成偶像來崇拜，兩人之間的地位就會變得不平等，愛情還能長久嗎？《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、巨蟹座、獅子座喜歡給對方加上偶像「濾鏡」，因希望自己的愛情是美好的，所以會不時誇讚、鼓勵對方，久而久之，另一半就成了偶像般的存在。

▍雙魚座

雙魚座喜歡給另一半加上偶像「濾鏡」，強烈希望愛情是美好的，也希望符合自己的理想，如果現實不夠，那就靠想像來湊這對雙魚座不是難事，他們本來就不屬於理智的人，但凡另一半有一點厲害的地方，他們心裡就會非常崇拜。

▍巨蟹座

喜歡誇獎另一半的巨蟹座不認為自己是在追捧，他們是在以愛供養對方，在他們眼裡，自己人就是最好的美顏工具，越是關係親密，就越覺得對方是最好的，當理智的一面大喊「這裡發現不好」時，心中的天使便會馬上跳出來敲暈理智並舉起標牌，戀人越誇獎才越好，必須多鼓勵，久了，另一半儼然就是偶像般的存在了。

▍獅子座

獅子座喜歡能力強的人，即便是談戀愛，也會選擇那些有能力、讓自己欣賞的人，而能夠成功征服獅子座的人，多半也有能力成為他們的偶像，獅子座要成為另一半的粉絲，並不奇怪，既然是用偶像的標準去找對象，就會理所當然開始追星之路。