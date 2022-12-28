近日大陸由於各地疫情升溫之下，導致多地出現醫療資源擁擠，甚至連退燒藥等藥物也有所不足。根據《齊魯晚報》報導，湖南懷化就有6歲男孩看到媽媽確診陽性之後很難受，但家裡卻沒有退燒藥，於是用自己珍貴的全套奧特曼（超人力霸王）卡片為媽媽換藥。
據男孩爸爸舒先生描述：當時自己不在家，家裡只有一些感冒藥，兒子看到媽媽很難受，就用一整套奧特曼卡片去找同學換了三瓶退燒藥回來。
舒先生表示，由於一套奧特曼卡片很難集齊，這讓老婆當時也非常的感動，目前已經和孩子同學的家長協商，退回去兩瓶退燒藥。
近日大陸由於各地疫情升溫之下，導致多地出現醫療資源擁擠，甚至連退燒藥等藥物也有所不足。根據《齊魯晚報》報導，湖南懷化就有6歲男孩看到媽媽確診陽性之後很難受，但家裡卻沒有退燒藥，於是用自己珍貴的全套奧特曼（超人力霸王）卡片為媽媽換藥。
據男孩爸爸舒先生描述：當時自己不在家，家裡只有一些感冒藥，兒子看到媽媽很難受，就用一整套奧特曼卡片去找同學換了三瓶退燒藥回來。
舒先生表示，由於一套奧特曼卡片很難集齊，這讓老婆當時也非常的感動，目前已經和孩子同學的家長協商，退回去兩瓶退燒藥。
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