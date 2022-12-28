台北市觀光傳播局主辦2023跨年晚會，主視覺設計邀請到台灣知名平面設計師廖小子操刀，不過此主視覺在耶誕節卻被新任蔣萬安市府加上「耶誕平安」成賀卡，在網路上引發討論甚至嘲諷「非常適合深蹲市」，而廖小子也在臉書表示，自己也是前幾個小時才知道此事，市長蔣萬安今上午則表示「尊重原創的設計」，觀傳局也強調有事先取得原創同意授權再製。

廖小子用色大膽且絢爛的漸層螢光，將YouBike微笑單車、台北捷運、廟宇、彩虹文化及101煙火秀融入到作品，台北特色一覽無遺，傳遞台北這座城市的多元性及精神。 起初推出時也因飽和色彩引起大量討論。

不過台北市政府Line官方帳號卻在25日發布一張耶誕賀卡，上方圖片是廖小子設計的跨年主視覺，但賀卡下方卻加上正黑體的「耶誕平安」跳色字樣，更放上台北市長蔣萬安敬賀，也讓臉書粉專「謝立聖插畫」PO文表示，「哈哈，這風格絕配啊！非常適合深蹲市 」。

下方也引來大批網友朝聖，紛紛留言表示，「去找設計師本人的頁面，跟他過往作品水準差很多，看來也是各種無奈」、「熟悉的華國美學最對味」。

而廖小子則在自己臉書表示，「其實我很喜歡這種大家在猜是不是我做的，然後挺不挺的瞬間」，接著回應網友留言，表示他也是幾個小時前才知道此事。

對此蔣萬安今上午前往台北市捷運局視察，會前受訪被問及此事，蔣萬安僅表示，市府團隊尊重原創的設計，最主要希望市民朋友參加跨年活動。

觀傳局則表示，尊重原創，因此有要求廠商，所有的延伸設計物需跟原創者確認並取得授權。此次耶誕賀卡再製也有提前告知原創者並取得同意後，才向外發布。