義務役將在2024年起恢復為1年，替代役屆時將不再開放專長、研發替代役申請；內政部代理部長花敬群今日上午出席內政委員會前受訪表示，因為全民國防政策需求，與國際情勢及台灣戰略地位等因素，現階段針對94年次後役男，停止申請研發替代役。

花敬群表示，過去替代役體位較寬鬆，是基於當年兵源過剩等問題，後續國防部與內政部確實針對一般役與替代役體位做了一些檢討，以現今國際情勢與台灣戰略地位，與全民國防政策的需求，原則上役男只要符合一般役體位，還是希望能夠入伍，有專業職能，還是很有機會在國軍體系下發揮。

花敬群也說明，由於1年的義務役訓練2024年1月1日才會啟動，因此原則上明年不會讓94年次後役男申請入伍，並非「擋」役男入伍，而是制度變革過程底下必要的因應機制。

至於替代役的標準是否會變嚴格，花敬群表示，體位確實會做一些調整，符合替代役體位的比例會有適度調降。