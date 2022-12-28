致用高中今天舉辦國際文化周教學成果發表會，透過料理實作體驗及手作海報英文分享報告，使學生能夠接觸並認識異國文化。(致用高中提供)

致用高中今天舉辦國際文化周教學成果發表會，透過料理實作體驗及手作海報英文分享報告，使學生能夠接觸並認識異國文化。(致用高中提供)

台中市私立致用高中28日舉辦國際文化周教學成果發表會。校長陳添旺說，校方透過辦理異國文化美食饗宴活動，以雙語授課方式，講授美式、法式、韓式三個國家異國料理文化教學；進行料理實作體驗及手作海報英文分享報告，使學生能夠接觸並認識異國文化。

陳添旺表示，致用非常重視國際教育，也配合政府「2030雙語國家」政策，積極將英語文教育融入專業課程中；透過理論與實作融合的課程，讓學生透過在烹調異國料理的實作過程當中，開口說英語，提升文化力、國際力與英語力。

致用應用外語科主任楊筑鈞說，活動以美式、法式及韓式三個國家為主題，帶領學生於課堂中先進行文化導讀及闖關活動，介紹各國國情與文化，再帶讀異國料理的特色英文食譜。例如美式漢堡、香煎牛小排、法式洋菇燉飯、法式可麗餅、辣炒年糕、泡菜部隊鍋等。

異國文化美食饗宴活動，接著進行料理課程實作，並與嶺東科技大學應用外語系外籍老師進行協同教學，透過外籍老師走入班級，強化異國元素，提升學生接軌國際的能力。

參加活動觀光科同學唐靖堯指出，透過國際文化周的異國料理活動來學英文非常有趣，課程內容很充實，學習英文不再侷限於課本；學校老師用雙語教學的方式教異國料理，讓我學到許多有關英文食材、料理流程的表達方式，獲益良多。