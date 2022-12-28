由左至右分別為基隆長庚醫院醫研部部長陳品元、基隆長庚醫院院長賴旗俊、基隆長庚醫院外科部副部長陳志豪、基隆長庚醫院副院長詹益聖。（林周義攝）

桌球國手林同學，某次到校途中發生機車車禍，導致顏面外傷、身體多處擦傷，簡易外傷處置後便返家休息，一周後臉部逐漸消腫，但麻木的情形未改善，眼睛也有疊影現象，經電腦斷層檢查發現是顏面骨折。基隆長庚醫院以3D列印方式，客製化金屬骨板再置入，終於恢復了對稱的樣貌，相關技術已接連榮獲第18屆國家新創獎學研新創、臨床新創的肯定。

台灣每年的有12萬件機車車禍，傷者以年輕人居多。顏面骨折的原因主要有機車、汽車車禍、運動傷害、跌倒及打架所引起，其中又以機車車禍佔8成5最高。根據統計，每年共有3萬1364例顏面骨折案例，等於每月2613例、每天84.3例。

基隆長庚醫院外科部副部長陳志豪表示，嚴重、複雜性的骨折，就好比因地震而倒下的房屋，重建困難且棘手。顏面本來是3D立體結構，而重建所需用的骨板是平面的，要變成立體，需仰賴臨床醫師的經驗徒手彎折，若不合就要反覆彎折，傳統手術無法完全服貼。

有鑑於傳統手術耗時、無法服貼的問題，基隆長庚團隊我們利用3D列印科技，模擬並印出模具，將平面的骨板用機器壓成立體骨板，不但省時，也更精準。以國手林同學為例，不但右側顴骨骨折合併移位，眼窩底及內側骨也有爆裂性骨折，另經理學檢查發現，林同學明顯左右臉不對稱，右眼也有內陷情形。

基隆長庚醫院客製化顏面金屬骨板，幫林同學進行顱顏精準外傷重建手術。重建右側顴骨及眼窩骨後，順利恢復原本對稱的顴骨及眼球位置，林同學臉麻及複視的現象也逐漸改善。

陳志豪表示，3D列印客製化顏面金屬骨板的技術既安全、精準，又省時、有效率。除精準度提升4成外，手術流程也減少30～60分鐘，整體手術時間省下2成。效率方面，人力、社會等成本減少了2成，效率也提升了3成。手術所需的材料由健保給付，但客製化的技術則需酌收設計費。

該技術已接連榮獲第18屆國家新創獎學研新創及臨床新創的獎勵，基隆長庚醫院醫研部部長陳品元形容是「還我漂漂拳」，建議民眾在受傷後2、3周後，待腫脹消除再進行手術，先做完緊急處理，再考慮美觀問題。