氣溫驟降，熱呼呼的火鍋就成了用餐首選，火鍋內容物除了肉類、蔬菜外，常會搭配丸子、燕餃等火鍋料，但火鍋料熱量不低，營養師高敏敏分享常見火鍋料的熱量表，熱量最高前三分別為油條148大卡、炸豆皮95大卡、百葉豆腐91大卡等。

高敏敏在其臉書專頁上列出常見火鍋料的熱量排行榜，以一份火鍋料的量來說其中油條（27克）就有148大卡，炸豆皮(20克)也有95大卡，百頁豆腐（40克）也有91大卡都幾近破百大卡，相當驚人。

除了高熱量外，油條常是將麵粉加入鋁膨鬆劑等再高溫油炸，腎功能不佳者要避免吃到過量的鋁，恐造成高血鋁症，增加骨頭及腦病變的風險。

其他依序為，魚包蛋(顆) 68大卡、米血糕(35克) 65大卡、貢丸（顆）48大卡、魚丸(顆) 38大卡、起司丸（顆）32大卡、甜不辣（顆）32大卡、燕餃（顆）31大卡、水晶餃（顆）30大卡、蟹肉棒(顆) 22大卡、蛋餃（顆） 21大卡、魚蛋(顆)10大卡、魚卵卷（顆）8大卡。

她並表示，除了火鍋料的熱量外，民眾吃火鍋時湯底選擇普通清湯，如大骨、蔬菜、昆布等，想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝；多吃蔬菜，少加工食品；白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半；選擇低脂肉品，如雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主，避免高油脂肉片，例如霜降牛、梅花豬、五花肉。